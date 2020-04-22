В сети показали, какие одесские рынки закрыли на карантин, а какие нет
После того, как в Офисе президента пригрозили мэру Одессы, Геннадий Труханов побыстрому собрал комиссию, чтобы закрыть все продуктовые рынки города. Впрочем, закрылись не все базары.
Местные
Сегодня, 22 апреля, рынок «Привоз» впервые закрыли после введения карантина. Правда, на одном из входов висит табличка «Санитарный день».
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На рынке все же есть люди — сотрудники, которые обрабатывают территорию дезинфицирующими средствами. Помимо них, работает несколько магазинчиков, которые находятся с внешней стороны ворот. Это точки с продуктами, бытовой химией и зоотоварами.
Не работают Черемушки, Киевский, Южный и Северный рынки.
Обратим внимание, что возле рынка Черемушки продолжается стихийная торговля. Здесь по-прежнему стоят лотки и ящики с овощами, фруктами и прочими товарами.
Пустует даже рынок "Дорожка" на улице Бочарова, с которым долго и безуспешно воевали местные власти. Точки с продуктами не работают – открыты только несколько пунктов по продаже масок и антисептиков. Полицейские проверяют работу точек.
Однако в Одессе продолжает работать "Новый рынок". По словам одной из продавщиц, «приказа закрываться не было».
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