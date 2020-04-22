Еще вчера работали, а сегодня нет

В сети показали, какие одесские рынки закрыли на карантин, а какие нет

После того, как в Офисе президента пригрозили мэру Одессы, Геннадий Труханов побыстрому собрал комиссию, чтобы закрыть все продуктовые рынки города. Впрочем, закрылись не все базары.

Местные СМИ показали, как рынки функционируют, а какие нет.

Сегодня, 22 апреля, рынок «Привоз» впервые закрыли после введения карантина. Правда, на одном из входов висит табличка «Санитарный день».

На рынке все же есть люди — сотрудники, которые обрабатывают территорию дезинфицирующими средствами. Помимо них, работает несколько магазинчиков, которые находятся с внешней стороны ворот. Это точки с продуктами, бытовой химией и зоотоварами.

Не работают Черемушки, Киевский, Южный и Северный рынки.

Обратим внимание, что возле рынка Черемушки продолжается стихийная торговля. Здесь по-прежнему стоят лотки и ящики с овощами, фруктами и прочими товарами.

Пустует даже рынок "Дорожка" на улице Бочарова, с которым долго и безуспешно воевали местные власти. Точки с продуктами не работают – открыты только несколько пунктов по продаже масок и антисептиков. Полицейские проверяют работу точек.

Однако в Одессе продолжает работать "Новый рынок". По словам одной из продавщиц, «приказа закрываться не было».

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