Российская топ-пропагандистка Маргарита Симоньян размечталась о новых завоеваниях на карантине

На своей странице в Twitter руководитель главного зарубежного пропагандистского ресурса Кремля Russia Today рассказала о том, что в самоизоляции посмотрела сериал «Ликвидация», назвав его «блистательным».

«Одессу бы тоже вернуть, конечно», – написала она и тут же поплатилась за эти слова. В комментариях пользователи не пожалели слов, в том числе и матерых, чтобы поставить рупор Путина на место.

«Так зачем Одессу? Одесса на месте, Крым надо вернуть», «Эх, вернуть бы те времена, когда на свете не было @M_Simonyan! И когда не было @VRSoloviev тоже бы вернуть, конечно», «Она хочет собой зас**ть этот прекрасный город», «Я вам не скажу за всю Одессу, Вся Одесса очень велика. Но и Молдованка и Пересыпь Дали б Маргарите тумака!», «Сброд племен под краденньім названием скоро будет жрать друг друга, а упоротой мокше нужна Одеса», «Здравствуйте, Маргарита, приезжайте к нам на шашлык, в Доме профсоюзов отличная кебабная», «Маргарита, как только карантин снимут, без опаски приезжайте в Одессу. Дом профсоюзов подремонтировали, его двери всегда для вас открыты. Радушие и горячий прием будут обеспечены», «Возвращатели» б**! Вы за Крым уже почти с голой ж*пой остались, а попытаетесь в Одессу полезть - будете по всей Красной площади развешены по столбам в виде гирлянд, где самое почетное место будет для х*ла, а совсем рядышком с ним будут висеть все пропаган**ны с Марго!», – не жалеют эмоций читатели.

«Ликвидация» – это многосерийный детективный телевизионный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка, рассказывающий о борьбе Советской власти с преступностью в послевоенное время (в 1946 году) в Одессе. В сюжете, в частности, отражён широко распространённый миф о том, как маршал Жуков ликвидировал одесскую преступность путём бессудных арестов криминальных авторитетов и специально организованного «отстрела» уличных грабителей.

Напомним, скандальный Кеосаян рассказал, когда украинцы "простят" преступления РФ.

Как сообщала Politeka, муж топ-пропагандистки Симоньян "присоединил" Украину к России.

Также Politeka писала, что пропагандистка Симоньян призналась в отсутствии сердца.