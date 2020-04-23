В Килийском районе Одесской области новый китайский вирус был выявлен у маленького ребенка

Как передает Politeka.net, об этом сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, в селе Шевченково подтвержден еще один случай опасной инфекции. Болезнь выявлена у ребенка 2019 года рождения.

При этом Бойченко отметил, что ребенок чувствует себя хорошо.

«Всего в Килийском районе это 7-й случай заражения. Сложившаяся ситуация вызывает серьезные опасения и тревогу», - написал он.

По информации главы, вирус был диагностирован у ребенка из семьи, где ранее он был обнаружен у взрослых.

В комментариях местные жители добавили, что заболевшему мальчику еще не исполнился год.

При этом всего в Одесской области лабораторно подтвержден 151 случай. Из них 44 человека — жители Одессы.

В инфекционной больнице находится 21 пациент с лабораторно подтвержденным диагнозом, из них 11 — жители Одессы.

Три человека находятся в тяжелом состоянии, при этом не нуждаются в проведении ИВЛ. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них один - одессит, двое - иногородние.

15 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет. За сутки сюда поступили 16 человек с подозрением, которым проводится обследование.

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