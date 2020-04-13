Китайский вирус обнаружили у монашки одного из храмов в Одесской области
Об этом сообщает информационный портал
Как стало известно, служительница Свято-Воскресенского Теплодарского монастыря была госпитализирована в Беляевскую центральную районную больницу из-за проблем с почками. Медики провели обследование и сделали ПЦР-тестирование на вирус, который показал положительный результат.
Сообщается, что монастырь был все это время открытым, а сама монахиня часто контактировала с людьми, так как работала в церковной лавке. При этом большая часть посетителей монастыря — это люди пожилого возраста, которые относятся к группе риска.
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При этом мэр Теплодара Михаил Жовнир подтвердил информацию, о первом выявленном случае в городе. Составлен список всех контактных лиц. Им сообщили о необходимости самоизоляции сроком на две недели.
Храм в Вербное воскресенье был закрыт.
Ранее мы писали, многие одесситы не послушались и пошли отмечать вербное воскресенье в церковь, проигнорировав при этом общенациональный карантин.
В воскресенье, 12 апреля многие церкви в Одессе проводили службы. На кадрах видно, как толпы людей выстроились перед храмами, чтобы посвятить букеты.
При этом некоторые священники пускали прихожан в храм, правда только в том случае, если они были в масках.
Организация “Всеукраинская люстрация” сообщила о несоблюдении карантинного режима в Иверском монастыре РПЦ и церкви на улице Инглези в помещении Фининститута.
Самыми откровенными нарушениями были отсутствие защитных средств и массовые причастия, в том числе с участием детей.
Напомним, толпы одесситов пришли в храмы с букетами в разгар карантина, видео
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