На майские праздники полиция Одессы будет работать в усиленном режиме

А организаторов массовых сборищ на майские праздники и, в частности 2 мая, привлекут к уголовной ответственности.

Такое заявление сделал глава полиции в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает Politeka.net

Олег Бех сообщил, что пройти на одесские кладбища в поминальные дни жители и гости города не смогут, поскольку ворота и калитки будут закрыты.

Возле них будут экипажи патрульной полиции. Священнослужители будут вести службы в режиме онлайн. При этом только 6 июня можно будет сходить пешком на кладбище.

Олег Бех предупредил, что любые мирные собрания на 1 и 2 мая запрещены.

Он также пригрозил организаторам собраний уголовной ответственностью, участникам – админпротоколами.

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На воротах "Привоза" сейчас висит объявление - "Санитарный день".

Также закрыты все другие рынки, без исключения. Не работают Черемушки, Киевский, Южный и Северный рынки, закрыт извесный рынок "Дорожка". До последнего функционировал "Новый рынок", однако и он прекратил свою работу.

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