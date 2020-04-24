На майские праздники полиция Одессы будет работать в усиленном режиме
А организаторов массовых сборищ на майские праздники и, в частности 2 мая, привлекут к уголовной ответственности.
Такое заявление сделал глава полиции в Одесской области Олег Бех во время брифинга, передает Politeka.net
Олег Бех сообщил, что пройти на одесские кладбища в поминальные дни жители и гости города не смогут, поскольку ворота и калитки будут закрыты.
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Возле них будут экипажи патрульной полиции. Священнослужители будут вести службы в режиме онлайн. При этом только 6 июня можно будет сходить пешком на кладбище.
Олег Бех предупредил, что любые мирные собрания на 1 и 2 мая запрещены.
Он также пригрозил организаторам собраний уголовной ответственностью, участникам – админпротоколами.
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Также закрыты все другие рынки, без исключения. Не работают Черемушки, Киевский, Южный и Северный рынки, закрыт извесный рынок "Дорожка". До последнего функционировал "Новый рынок", однако и он прекратил свою работу.
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