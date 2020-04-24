Несмотря на запрет, часть рынка «Привоз» всё же работает

Полиция проинформирована об этом и было составлено несколько десятков протоколов в отношении торговцев. Об этом сообщил глава одесской полиции Олег Бех, пишут местные СМИ .

Также после запрета на работу рынков полиция проверила работу 51 торгующего иностранца. Оказалось, что 23 их них не имеют права находится на территории Украины.

«Сейчас собираются материалы для дальнейшего решения вопроса об их пребывании в стране. Законные сроки пребывания в Украине закончились», – отметил Олег Бех.

По данным местных СМИ, на Привозе сейчас работают мясной и рыбный корпуса «Нового Привоза», часть со стороны улицы Преображенской тоже, есть лотки стихийной торговли, но их мало.

На воротах с улицы Преображенской стоит только один охранник. Все другие входы закрыты. Внутрь пускают только сотрудников, полиции нет.

В Одессе поговаривают, что весь "Привоз" фактически контролирует влиятельный местный бизнесмен Владимир Галантерник.

Ранее, он был одним из ближайших соратников и бизнес-партнеров мэра Одессы Геннадия Труханова, однако в последнее время между ними сильно испортились отношения. Поэтому рынок закрыли. Сейчас люди Галантерника, пытаются "решить вопрос" по работе рынка в Киеве - уже непосредственно на Банковой.

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