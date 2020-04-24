Китайский вирус стремительно разошелся по Одесской области, ситуация нестабильная
Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач региона Виталий Гончаров, передает Politeka.net
Он отметил, что в среднем в сутки регистрируется от 14 до 35 подозрений на вирус. При этом всего в регионе зарегистрировано 1 052 подозрения, у 638 подозрения сняты. В работе остается около 200 анализов.
По состоянию на 24 апреля в области лабораторно подтвержден 169 случай. Из них инфицировано 10 детей и 25 медработников.
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Самому младшему заболевшему всего 9 месяцев. Он живет в Килийском районе в селе Шевченково и чувствует себя хорошо. Половина заболевших детей – в возрасте до 4 лет, 30% – 10-17 лет, 5-9 лет – 20%.
Наибольшие очаги – Одесса – 50 случаев, Подольск – 46, Беляевский район – 26 случаев.
Однако ареал распространения вируса, по данным Гончарова, расширился до 21 административной территории.
«Наибольшее количество заболевших медработников зарегистрировано в Подольске и Одессе – 9 и 7 случаев соответственно. В Беляевском районе – 2, Теплодар, Измаил, Белгород-Днестровск, Килийский и Кодымский районы – по 1 случаю», - проинформировал врач.
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