Сам он уже умер

Умерший семейный врач из Подольска заразил опасным китайским вирусом более трех десятков медиков

Подробности на своей странице в Фейсбук сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый, передает Politeka.net.

По его словам, все 32 медицинских работника, у которых подтвердился диагноз, были в контакте с больным вирусом врачом семейной медицины, и вероятнее всего, заразились от него. При этом сам врач скончался на прошлой неделе.

"Пришли результаты ПЦР-тестов медработников с Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных анализа – медработники Подольской районной больницы", – написал Куцый.

По состоянию на утро 27 апреля в Одесской области лабораторно подтверждено 240 случаев заболевания.

Отмечается, что сутки число инфицированных выросло на 20 человек, а за неделю на 100 человек.

По словам главы Одесской ОГА Максима Куцего, вирус продолжает распространяться по области и «эпидемиологическая ситуация в регионе остается нестабильной». Опаный вирус выявлен в 11 городах и 17 районах области.

«За неделю число пациентов с подтвержденным диагнозом выросло на 100 человек. Поэтому очень важно ближайшие недели придерживаться карантина и пройти пик заболеваемости без взрывного роста инфицированных», — заявил он.

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