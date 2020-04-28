Российский актер Алексей Панин пригрозил Украине потерей новых территорий

Алексей Панин имеет откровенно антиукраинские взгляды, поддерживает действия российских властей в Крыму и на Донбассе. Украинцев считает «глупой нацией». Украинских политиков назвал «фашистами».

Дошло даже к тому, что в интервью изданию КП он начал угрожать Украине потерей Одессы, ведь она якобы всегда была русской, поэтому должна вернуться в Россию.

«Крым всегда был русским. Я с крымчанами вырос, видел, как они относятся к России - они всегда хотели быть с нами, они всегда считали себя россиянами», - заявил актер.

Кроме того, он тут же добавил, чтобы украинцы не смели расслабляться, ведь у них еще осталась Одесса, которая якобы принадлежит России.

«Я советую не расслабляться, завтра мы (Россия - прим.ред.) идем в Одессу. И я знаю, что одесситы никогда не считали себя украинцами, они всегда считали себя одесситами. И, когда я прилетал из Киева в Одессу, меня спрашивали: «Что там в Украине?»», - отметил скандальный артист.

Также ранее сообщалось, что скандальный российский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, сделал резкое заявление о России.

Так, российский актер неожиданно высказался о том, что в России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону. Также он добавил, что только недавно начал понимать, что происходит со страной и весь масштаб катастрофы. Он отметил, что ради будущего детей нужно бежать с России.

Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".

Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.

Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.