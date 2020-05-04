В Одесской области был замечен флаг с запрещенной в Украине символикой

Инцидент случился 1 мая в одном из сел в Раздельнянском районе Одесской области, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального  ГУНП.

Как выяснилось, 52-летний мужчина решил вывесить на крыше своего дома флаг несуществующего СССР.

По его словам, таким образом он хотел отпраздновать Международный день труда.

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Полицейские изъяли у нарушителя  флаг, и завели на него уголовное дело по ч.1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины.

За подобную выходку  мужчине грозит до 5 лет тюрьмы  с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине запрещено распространение коммунистической, нацистской символики. Также действует запрет на пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. Схлопотать можно до 5 лет тюрьмы.

Кроме этого, за изготовление и ношение «георгиевской» ленточки украинцам грозит штраф в размере 5 100 гривен или арест на 15 суток.

полиция, Киев

Ранее мы писали, полицейские поймали 15-летнюю жительницу Одесской области, которая пришла на Куликово поле в футболке с запрещенной советской символикой. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Выяснилось, что девочка-подросток приехала в Одессу из Лиманского района.

Она была доставлена в отделение полиции, где рассказала, что не знала о том, что изображения на одежде являются запрещенными.

Копы провели с ней разъяснительную беседу и составили админпротокол на ее отца.

 