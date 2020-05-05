Долгожданный дождь обрушился на Одесскую область и даже с градом

Кадрами разбушевавшейся стихии поделились очевидцы с местными СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

К примеру, в селе Еремеевка Раздельнянского района ливнем затопило придомовые территории, а автомобили утонули в болоте.

По словам местных жителей, дождь начался после 17.00 в понедельник 4 мая.

«Сначала накрапывал мелкий, потом начался сильный с сильным градом. Шел где-то час в таком темпе, потом остановился на минут 10 – 15 и начался опять, только уже без града», - рассказали они.

На видео видно, как вода затопила дворы и огороды, а по улицам текли ручьи из грязи.

«Затопило стадион, машины позастревали в болоте, пришлось вытягивать трактором», – говорят жители.

Ранее мы писали, уже в ближайшие дни существенно возрастет количество осадков в городе, дожди будут длительными и, возможно, с грозами.

Также с приходом нового циклона в Одессе наступит климатическое лето. Это значит, что среднесуточная температура воздуха будет выше 15 градусов тепла.

5 мая в Одессе, по прогнозам синоптиков, будет идти дождь, местами ливни. Ветер северо-западный.

Температура воздуха утром будет 12-17 градусов тепла, днем 19-20 градусов, а вечером столбики термометров покажут 16-19 градусов тепла.

Напомним, что аномалии ударят по Украине, такого тут никогда не было, метеорологи сообщили о новом климате.

Как сообщала Politeka, ученые предупредили об апокалипсисе, пострашнее пандемии: "сотни миллионов пострадают".

Также Politeka писала, что священники на Одесчине решили бороться с природным бедствием, неожиданное видео.