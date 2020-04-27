Рекордная засуха в Одесской области встревожила не только фермеров, но и священников УПЦ Московского патриархата

Как передает Politeka.net, на днях они решили помолится о дожде, сообщает пресс-служба Одесской епархии. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте, страницу до конца)

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел по просьбе местных жителей совершил религиозный обряд в полях на территории академии аграрных наук Украины в исследовательском хозяйстве «Покровское».

Поскольку люди, работающие на этих полях, отмечают, что такой засушливой погоды они никогда не видели и просят всех сойтись в общий молитвенный строй в это непростое время для продолжения нормальной хлебозаготовки для населения.

В епархии сообщили, что Агафангел совершил «молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений для всей нашей земли».

«В последние месяцы погодные условия не благоприятствуют развитию сельского хозяйства и Архипастырь, помолившись о скорейшем и спасительном дожде, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи», — говорится в сообщении.

А тем временем синоптики сообщили, что в середине недели новый циклон под названием «Ксения» сместит антициклон и принесет весь ассортимент природных явлений: штормовой ветер, кратковременные дожди с грозами, а под конец недели затяжной ливень. Также в Одесском регионе существенно похолодает.

В субботу, 2 мая, Одесскую область затянет тучами. В течение дня ожидаются осадки возможно с грозой. Температура воздуха составит +10 +15 градусов. Ветер юго-восточный.

В воскресенье, 3 мая, будет пасмурно весь день. Также метеорологи прогнозируют затяжной дождь, местами ливни, при этом температура воздуха составит +9 +18 градусов. Ветер юго- восточный.

Напомним, Одессу всколыхнуло тройное землетрясение, жители делятся пережитым.

Как сообщала Politeka, вирус разошелся по Одесской области, ситуация обострилась.

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