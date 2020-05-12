Фермер из Одесской области наложил на себя руки после потери урожая

Как передает Politeka.net, такое заявление сделал глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

Причиной самоубийсвта, утверждает Бойченко, стала небывалая засуха из-за которой полностью погиб урожай 55 летнего землероба.

«Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, аграрий не смог пережить беды», - рассказал глава.

Бойченко уточняет, фермер взял в аренду земельные паи у жителей Шевченко и, только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн.

«А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни», - добавил он.

Глава ОТГ обратил внимание, что из-за засухи сотни фермерских хозяйств украинской Бессарабии лишились всех посевов.

«Месяц тому назад Килийский горсовет единогласно поддержал обращение городского головы к руководству страны – к президенту страны, Кабинету министров, нашему доблестному парламенту. И мы просили руководство страны повернуться лицом к людям, и не словами, а конкретными деньгами, которые есть в бюджете, поддержать не крупные сельхозкорпорации, а поддержать землеробов», — говорит чиновник и добавляет, что внятных ответов от центральной власти до сих пор нет.

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