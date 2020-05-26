Во вторник, 26 мая Одессу накроет дождем

Как передает Politeka.net, об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Они рассказали, что весь день в Одессе будет облачным. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью на градусниках покажет 10-12 °С, днем ​​14-16 °С.

Температура морской воды 14-15 °С.

В Одесской области намечается облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13 °С, днем ​​14-19 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы уже писали, всю неделю погода не особо порадует одесситов, несмотря на приближение календарного лета.

Дело всё в том, что Одесса будет находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут ветреную и дождливую погоду, а также похолодание.

Также мы сообщали, синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.

«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.