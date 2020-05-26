Во вторник, 26 мая Одессу накроет дождем
Как передает Politeka.net, об этом сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Они рассказали, что весь день в Одессе будет облачным. Днем пойдет дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью на градусниках покажет 10-12 °С, днем 14-16 °С.
Температура морской воды 14-15 °С.
В Одесской области намечается облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13 °С, днем 14-19 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Ранее мы уже писали, всю неделю погода не особо порадует одесситов, несмотря на приближение календарного лета.
Дело всё в том, что Одесса будет находится под влиянием атмосферных фронтов и циклонов, которые принесут ветреную и дождливую погоду, а также похолодание.
Также мы сообщали, синоптик предупредил украинцев, какая погода их ждет этим летом.
По словам народного синоптика Владимира Деркача, начало летнего сезона будет довольно теплым, даже жарким, но потом в Украину нагрянет похолодание.
«Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет», - рассказал Деркач.
Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.
Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.
Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.