Одесский суд отыскал нового виновника пожара в колледже на Троицкой и отправил его в СИЗО на 2 месяца

Им оказался довольно известный одесский поэт, писатель и культурный деятель Андрей Хаецкий, передает Politeka.net

Как рассказала одесская активистка Елена Ротари, ему вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее жертвы в сгоревшем колледже на Троицкой.

В прошлом году Хаецкий работал замдиректором колледжа, но за две недели до трагедии 18 ноября вышел приказ о его увольнении.

«4 ноября, он предупредил руководство колледжа, что увольняется по состоянию здоровья. Все, кто знаком с Андреем давно, знают, что у него была операция на сердце. Он по закону отрабатывает две недели, и 18.11 вышел приказ о его увольнении», — сообщает Елена Ротари.

Тем временем дело вызвало широкий резонанс общественности. Многие одесситы вставили на защиту Андрея Хаецкого. Люди требуют выпустить его на свободу.

Также одесситы напомнили, что экс-руководитель одесской ГСЧС одиозный генерал Виктор Федорчакнаходится под домашним арестом, действующее руководство колледжа под ночным арестом, а в деле нет фамилии сотрудника ГСЧС, который в 2017 году дал директору заключение о том, что здание отвечает нормам противопожарной безопасности. Но после всего этого суд выбрал самого беззащитного человека.

«Правда всегда слабая, а за справедливость тебе назовут цену. К сожалению, мы живем в стране, где не работают законы. Если у тебя есть все доказательства невиновности, но нет денег, то из тебя сделают виновного. Потому что при расследовании громкого дела кому-то нужно любой ценой удержаться в кресле и отрапортовать об удачном раскрытии», - написала Елена Ротари.

"Просто выбрали самого беззащитного, а может надеются, что он умрет в СИЗО, так как относительно недавно Андрею делали операцию на сердце, у него инвалидность. Тогда может на него удастся ещё что-то свалить. Твари конченные, виновные в смерти детей, до сих пор на свободе",- написала автор и исполнитель песен Ольга Пулатова.

"Есть информация о том, что через посредников требовали деньги за назначение судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Но поскольку во взятке было отказано, судья влепил Хаецкому содержания под стражей на два месяца без права внесения залога", - написала блогер Елена Добровольская.

Напомним, пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря около 10 утра. Пожар вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома.

Окончательно ликвидирован огонь был в 19:30. Сейчас спасатели занимаются поиском возможных жертв. 13 человек, которые находились в здании, сейчас считаются пропавшими без вести

Известно, что здание на Троицкой, 25, которое загорелось - это дом-памятник архитектуры. Там размещается ряд частных фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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