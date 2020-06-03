Граждан Украины призвали на некоторой период отказаться от купания в Черном море на пляжах Одессы.

Сообщается, что купательный летний сезон на морских пляжах, может обернуться новыми угрозами для здоровья людей. Это в полной мере касается морского побережья в районе Одессы. Передает Politeka.net.

Специалисты уточняют, что после того, как на Одессу 28 мая обрушилась двухмесячная норма осадков, купание на всех одесских пляжах стало невозможно по причине грязного моря. Это стало ясно после проверки качества морской воды, проведенной специалистами областного лабораторного центра Минздрава Украины.

Как сообщила пресс-служба ведомства в Facebook, по результатам лабораторных исследований морская вода в черте города не соответствует санитарным нормам.

«Пробы морской воды были отобраны в рекреационных зонах Белгород-Днестровского, Килийского, Татарбунарского районов, пляжах Одессы, Лиманского, Овидиопольского районов. 98 проб — на микробиологические показатели и 40 проб на санитарно-химические показатели. По микробиологическим показателям на всех пляжах города Одессы пробы морской воды не соответствуют нормативам», — заявили врачи.

Ранее сообщалось, что ГСЧС предупреждает украинцев об ухудшении ситуации в бассейнах рек из-за сильных ливней.

Как передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, объявлено в связи с развитием и формированием дождевого паводка ожидается выход воды на пойму.

В частности, 3 июня на р. Днестр - пост Залещики в Тернопольской области - ожидается подъем уровня воды на 1,3 - 2,2 метра по сравнению с показателями по состоянию на 8 утра 2 июня.

Также 3-5 июня на отдельных участках рек бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях. Здесь уровень воды подскочит на 0,1 - 0,6 метра по сравнению с уровнем, который был 2 июня.

Местами на этих территориях возможен выход воды на заводь.

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