Один из районов Одессы утонул в пробках

Одессу сковали многокилометровые пробки и заторы

Соответствующее видео обнародовали местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Сложная ситуация наблюдается в Суворовском районе.

Всё из-за того, что заработали полосы общественного транспорта по направлению из поселка Котовского в сторону Пересыпи. Теперь проблема с пробками только усугубилась.

Поэтому, чтобы не стоять в тянучках, примерно четверть водителей банально нарушает ПДД, направляя свои машины на полосу для общественного транспорта или едут по тротуару. Тем более, что правоохранителей, которые могли бы пресечь нарушения, нет.

Отмечается, что по графику, выделенные полосы работают на Николаевской дороге утром с 7:00 до 11:00, на Южной дороге и улице Атамана Головатого на постоянной основе.

Ранее мы писали, в Одессе граждане Азербайджана устроили настоящий беспредел на дороге.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 8 июня в районе Адмиральского проспекта, произошло ДТП. Гражданин Азербайджана сбил четырех детей, когда они переходили дорогу на пешеходном переходе.

В полиции отметили, что у 30-летнего водителя при себе не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.

В тоже время очевидцы рассказали, удар был такой силы, что дети улетели без обуви. Один из пострадавших мальчиков госпитализирован в больницу.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

А еще Politeka писала, фура на ходу перевернулась под Одессой, кадры ЧП: "всё раскидано по обочине"

Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.