Одессу сковали многокилометровые пробки и заторы
Соответствующее видео обнародовали местные СМИ. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Сложная ситуация наблюдается в Суворовском районе.
Всё из-за того, что заработали полосы общественного транспорта по направлению из поселка Котовского в сторону Пересыпи. Теперь проблема с пробками только усугубилась.
Поэтому, чтобы не стоять в тянучках, примерно четверть водителей банально нарушает ПДД, направляя свои машины на полосу для общественного транспорта или едут по тротуару. Тем более, что правоохранителей, которые могли бы пресечь нарушения, нет.
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Отмечается, что по графику, выделенные полосы работают на Николаевской дороге утром с 7:00 до 11:00, на Южной дороге и улице Атамана Головатого на постоянной основе.
Ранее мы писали, в Одессе граждане Азербайджана устроили настоящий беспредел на дороге.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 8 июня в районе Адмиральского проспекта, произошло ДТП. Гражданин Азербайджана сбил четырех детей, когда они переходили дорогу на пешеходном переходе.
В полиции отметили, что у 30-летнего водителя при себе не было водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Патрульные составили соответствующие материалы за нарушение ПДД.
В тоже время очевидцы рассказали, удар был такой силы, что дети улетели без обуви. Один из пострадавших мальчиков госпитализирован в больницу.
Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»
А еще Politeka писала, фура на ходу перевернулась под Одессой, кадры ЧП: "всё раскидано по обочине"
Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.