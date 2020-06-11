В центре Одессы прогремела стрельба, а очевидцы рассказали о поджоге машины

Инцидент произошел в четверг, 11 июня, около 16:00 в переулке Катаева. Люди рассказали, что слышали звуки стрельбы, а также видели, как люди в форме подожгли припаркованный автомобиль Mercedes-Benz S 500. К месту происшествия прибыли пожарные, которые потушили огонь.

Как сообщает издание «Думская», сожженный автомобиль принадлежал одесскому адвокату, бывшему сотруднику мэрии и кандидату в губернаторы Максиму Болдину. Юрист сам подтвердил, что пострадала именно его машина.

«Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие», - заявил Болдин.

По словам очевидцев, несколько неизвестных в камуфляже подожгли машину, после чего правоохранители задержали их со стрельбой.

Ранее мы писали о том, что Одессу захлестнула волна преступности с использованием оружия.

В частности, иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады. Беспредел случился на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» в мае.

44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.

Напомним, иностранец открыл стрельбу возле одесского пляжа, фото: "Заставил встать на колени и...".

Как сообщала Politeka, стрельба и взрывы гремят в Харькове: бунт вышел из-под контроля, кадры.

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