Одессу захлестнула волна преступности с использованием оружия
В частности, иностранец обстрелял из пистолета, проезжающего на велосипеде мужчину, заставив его встать на колени и просить пощады.
Беспредел случился на «Трассе здоровья» вблизи пляжа «Дельфин» в прошлом месяце, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.
44-летний гражданин Армении на почве внезапно возникших неприязненных отношений достал пистолет и семь раз выстрелил в незнакомца, ранив в обе ноги и таз. После этого злоумышленник заставил пострадавшего встать на колени и просить прощения.
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Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении иностранцу в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под страже. За это преступление Законом предусмотрено до семи лет заключения.
Ранее мы писали, утром 2 июня, случилось два резонансных происшествия, которые поставили на уши всю Одессу.
На промрынке «7 километр» совершено вооруженное нападение на магазин тканей. Мужчины в масках зашли в торговую точку, сделали несколько выстрелов из травматического оружия в сторону работников рынка. После этого преступники сели в свои автомобили и скрылись.
В результате было ранено два человека.
Кроме того, еще одно разбойное нападение произошло также утром, 2 июня, на углу Ришельевской и Успенской улиц в центре Одессы.
По данным правоохранителей, трое неизвестных разбили стекло в машине, которая была припаркована у банковского учреждения, отобрали у сидевшего там мужчины сумку с деньгами и скрылись на своем автомобиле «Ауди».
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