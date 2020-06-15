Непогода разбушевалась не на шутку

В Одесской области ливни затопили села

Сильные осадки на выходных 13 и 14 июня привели к массовому затоплению улиц и домов в Ренийском районе.

Соответствующее видео обнародовал в соцсетях заместитель главы Одесского облсовета Юрий Димчогло, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).

Больше всего пострадали жители города Рени, а также населенных пунктов Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

«Это катастрофа для местных бюджетов итак опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с вирусом, - заметил чиновник.

Gepostet von Yuriy Dimchoglo am Sonntag, 14. Juni 2020

Gepostet von Yuriy Dimchoglo am Sonntag, 14. Juni 2020

До этого мы сообщали, что мощный ливень превратил улицы в реки в Одессе, а на юге области выпал град размером с куриное яйцо.

В воскресенье, 14 июня после ночного ливня в Одессе традиционно затопило такие улицы, как Балковскую, Химическую и Приморскую.

«Утро начинается не с кофе, доставайте лодки, дамы и господа», - комментируют потоп водители.

В тоже время в пригороде Одессы - на Фонтанке, местные жители зафиксировали первую летнюю грозу.

Кроме того, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".



