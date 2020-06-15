В Одесской области ливни затопили села
Сильные осадки на выходных 13 и 14 июня привели к массовому затоплению улиц и домов в Ренийском районе.
Соответствующее видео обнародовал в соцсетях заместитель главы Одесского облсовета Юрий Димчогло, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца).
Больше всего пострадали жители города Рени, а также населенных пунктов Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.
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«Это катастрофа для местных бюджетов итак опустошенных экономическим кризисом, засухой и борьбой с вирусом, - заметил чиновник.
До этого мы сообщали, что мощный ливень превратил улицы в реки в Одессе, а на юге области выпал град размером с куриное яйцо.
В воскресенье, 14 июня после ночного ливня в Одессе традиционно затопило такие улицы, как Балковскую, Химическую и Приморскую.
«Утро начинается не с кофе, доставайте лодки, дамы и господа», - комментируют потоп водители.
В тоже время в пригороде Одессы - на Фонтанке, местные жители зафиксировали первую летнюю грозу.
Кроме того, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.
Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".