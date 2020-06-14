Синоптики предупреждали о непогоде на выходных

В Одессе мощный ливень превратил улицы в реки, а на юге области выпал град размером с куриное яйцо

В воскресенье, 14 июня после ночного ливня в Одессе традиционно затопило такие улицы, как Балковскую, Химическую и Приморскую.

Кадрами делятся одесситы в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Утро начинается не с кофе, доставайте лодки, дамы и господа», - комментируют потоп водители.

В тоже время в пригороде Одессы - на Фонтанке, местные жители зафиксировали первую летнюю грозу.

Кроме того, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.

Как рассказали очевидцы, некоторые комочки льда достигали размеров куриного яйца и имели зазубрины.

Ранее синоптики предупреждали жителей Одесского региона о ливнях с грозами на выходных.

В воскресенье в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Днем синоптики прогнозируют также кратковременный дождь с грозой. Во время непогоды ветер усилится и составит 15-20 м/с.

Температура ночью составит 15-20 °С, днем ​​термометры покажут 22-27 °С.

По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.

Температура ночью 15-20 °С, днем ​​25-30 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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