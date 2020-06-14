В Одессе мощный ливень превратил улицы в реки, а на юге области выпал град размером с куриное яйцо
В воскресенье, 14 июня после ночного ливня в Одессе традиционно затопило такие улицы, как Балковскую, Химическую и Приморскую.
Кадрами делятся одесситы в местных пабликах, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
«Утро начинается не с кофе, доставайте лодки, дамы и господа», - комментируют потоп водители.
Украинские пенсионеры внезапно получили деньги, срочное заявление: "более трех миллиардов..."
Кароль без белья распахнула рубашку и похвасталась идеальным видом: "Все для Дана..."
Стареющая Бледанс полностью разделась и огорошила выходкой на пляже: «Волочкову подменяет»
"Двукратное повышение": украинцам раздадут новые деньги, кто и на сколько "разбогатеет" с 1 июля
В тоже время в пригороде Одессы - на Фонтанке, местные жители зафиксировали первую летнюю грозу.
Кроме того, на юге Одесской области в Арцизском и Татарбунарском районах на днях выпал крупный град.
Как рассказали очевидцы, некоторые комочки льда достигали размеров куриного яйца и имели зазубрины.
Ранее синоптики предупреждали жителей Одесского региона о ливнях с грозами на выходных.
В воскресенье в Одессе облачная погода продержится весь день. Ночью пойдет сильный дождь, но к утру он закончится. Днем синоптики прогнозируют также кратковременный дождь с грозой. Во время непогоды ветер усилится и составит 15-20 м/с.
Температура ночью составит 15-20 °С, днем термометры покажут 22-27 °С.
По Одесской области прогнозируется переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем во время грозы местами шквал, 15-17 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем 25-30 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, Одессу поджарит под солнцем и зальет дождями: прогноз синоптиков на неделю
Как сообщала Politeka, в сети показали, как затопило Одесскую область, видео: "Потоки воды хлынули с горы"
Также Politeka писала, погодную ЧС объявили в Одессе, людей предупреждают об опасности: "через три часа..."