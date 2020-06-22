На такое даже страшно смотреть

В Одессе разбился легкомоторный самолет, в сети показали видео трагедии

17 июня в Малиновском районе Одессы недалеко от аэропорта разбился легкомоторный самолет, один из пилотов погиб на месте, другой - скончался в больнице. Оба мужчины - пилоты, 1955 года рождения. А сегодня в сети появилось видео трагедии (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

"Судя по видео, двигатель не работал, это и стало причиной катастрофы", - сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, корпус сразу переломился в нескольких частях. Самолет резко упал вниз, на большой скорости стукнувшись о дорогу и подняв облако пыли за собой.

Напомним, самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут. По предварительной информации полиции, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом.

Речь идет о самолете Y1 "Дельфин" Одесского авиационного завода совершил жесткую посадку в районе 6 км Овидиопольской дороги. В МВД уточнили, что происшествие случилось около 12 часов. 15 мин. во время проведения тренировочного полета.

Напомним, самолет с Зеленским едва не рухнул во время полета, детали ЧП: "Не могли нормально приземлиться".

Как сообщала Politeka, самолет с иностранцами потерпел крушение: «через 12 минут после взлета пилот сообщил о...».

Также Politeka писала, что самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии.