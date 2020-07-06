Лето на этой недели уготовило одесситам и гостям города настоящее ассорти с жарой, дождями, штормом и грозой

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В понедельник, 6 июля, синоптики прогнозируют, пожалуй, самую жаркую погоду на этой недели. Весь день над городом будет жарить солнце, и температура воздуха взлетит до +35 градусов, а по области даже перевалит за эту отметку и составит +38. Морская вода прогреется до +26 градусов. Прогнозируется умеренный, переменный ветер. Атмосферное давление пойдет на спад.

Во вторник, 7 июля, на небе будет облачно, во второй половине дня, по словам синоптиков, на город надвинется грозовой фронт, который принесет кратковременный дождь. Температура воздуха немного опустится, однако ветер переменных направлений поднимет волны на море. Ветер 3 – 8 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет +18 +23, днем же столбики термометров покажут +34 градусов.

В среду, 8 июля, в солнечной Одессе разгуляется штормовой ветер, который поднимет волны до 1,2 метра в высоту. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха продолжит падать, а атмосферное давление резко поднимется.

Температура воздуха составит +19 +28 градусов.

В четверг, уже с самого утра в Одессе распогодится, и ничто не будет напоминать о пасмурных предрассветных часах. Без осадков. Столбик термометра еще немного опустится и достигнет минимума на этой недели. Прогнозируется умеренный, переменный ветер. Море также успокоится. Волны опустятся минимум до 0,2 метра.

Температура воздуха на градусниках покажет ночью +18 +24 градуса, днем поднимется не выше +28.

В пятницу, 10 июня, в Одессе весь день будет держаться ясная погода. Без осадков. По прогнозам синоптиков, ожидается слабый переменный ветер. Атмосферное давление стабилизируется.

Температура воздуха ночью +19 +20, днем +25 +30.

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