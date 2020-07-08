Одесскую область накрыло осадками в виде града, размеры которого поражают
Как сообщает Politeka, об этом сообщают местные жители, публикуя соответствующие фото и видео, передает "Думская".
Так, на юге Одесской области вчера, 7 июля, прошел ливень с грозами, сопровождающийся градом и шквалистым ветром.
При этом габариты града просто поражают - как сообщают очевидцы, местами он достигал размеров сливы.
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Больше всего непогода затронула Измаил и Любашевку. Местные жители рассказали, что град побил окна в некоторых домах и автомобилях.
Следует отметить, что накануне синоптики прогнозировали в Одесской области переменную облачность. В ночь с 7 на 8 июля ожидался кратковременный дождь, гроза, а днем 8 июля должно быть без существенных осадков.
Также синоптики предупредили о северо-западном ветре, скорость которого будет достигать 9-14 м/с, а ночью - до 15-20 метров в секунду.
Температура ночью - 14-19 градусов, днем - 23-28 градусов.
Также ранее стало известно, что обильные осадки уже обрушились на некоторые районы Одесской области, портя жизнь местным жителям. В частности, в ночь на 7 июля сильные дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области. Спасатели прибыли в этот населенный пункт и откачали воду с территории четырех частных домовладений. По состоянию на шесть утра спасателями было откачано 220 куб. м. дождевой воды.
В опубликованном в соцсети видео одесситка рассказала, что град разбил стекло в окне на кухне.
Напомним, погода удивит украинцев неожиданным поворотом, о жаре можно забыть: «вернуться дожди и...».
Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".
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