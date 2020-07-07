У другій половині дня, 7 липня, в Одесі та області оголошено штормове попередження
Про погіршення погодних умов жителів попередили синоптики Укргідрометцентру, передає Politeka.net
За їх даними, вже в найближчі години в окремих районах Одеської області очікуються грози, сильні зливи, град та шквали. Пориви ураганного вітру будуть досягати 17-22 метрів за секунду.
Через погіршення погоди метеорологи присвоїли регіону Перший рівень небезпеки.
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В той же час відомий синоптик Наталка Діденко попередила про смерчі.
«Похолодання супроводжуватиметься дощами на всій території України. Очікуються сильні зливи і град. Через контрасти температури із Заходу до Сходу — від +18 до +38 градусів, можуть бути смерчі», - написала вона на своїй сторінці в Фейсбук.
До цього ми повідомляли, що рясні опади вже обрушилися на деякі райони Одеської області, зіпсувавши життя місцевим жителям.
В ніч на вівторок, 7 липня, дощі затопили приватні садиби у селі Цебриково Великомихайлівського району. Кадри наслідків негоди розмістила в мережі прес-служба обласного ДСНС.
По прибуттю до місця виклику рятувальники 18-ї державної пожарноспасательной частини відкачали воду з території 4-х приватних домоволодінь. Станом на 5:55 відкачано 220 куб. м. дощової води.
Наголошується, що до надання допомоги населенню залучалися від ДСНС 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.
А тим часом метеорологи вже зробили новий прогноз погоди на середу, 8 липня.
Так, за їх даними, в сонячній Одесі розгуляється штормовий вітер, який підніме хвилі до 1,2 метра у висоту. Пориви вітру будуть досягати 15-20 метрів в секунду. Температура повітря продовжить падати, а атмосферний тиск різко підніметься.
Температура повітря складе +19 +28 градусів.
Нагадаємо, різка зміна погоди у Одесі: синоптики попередили, що буде 7 липня
Як писала Politeka, погоня зі стріляниною сполохала Одеси, на місці багато силовиків: кадри відбувається