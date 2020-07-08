В Одессе из-за сложных погодных условий валятся деревья и страдают люди

Как передает Politeka, об этом сообщает "Думская", ссылаясь на данные муниципального департамента городского хозяйства.

Так, сильный ветер в Одессе повалил деревья. По состоянию на данный момент коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.

Также сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" ликвидировали 22 обрыва контактной сети, и, по данным местных СМИ, в настоящее время городской электротранспорт возобновил работу в штатном режиме.

Из-за падения деревьев есть пострадавшие и среди людей. В частности, пострадало двое одесситов, которые были госпитализированы в городскую клиническую больницу №11.

Известно также, что сейчас в реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое: он получил политравму, переломы ребер и голени. Еще один пострадавший одессит находится в отделении хирургии. Это 62-летний мужчина, который получил перелом ребер.

Ранее также сообщалось, что Одесскую область накрыло осадками в виде града, который поразил своими габаритами - он достигал размера сливы. В частности, на юге Одесской области вчера, 7 июля, прошел ливень с грозами, сопровождавшаяся градом и шквалистым ветром.

Больше всего непогода затронула Измаил и Любашевку. Местные жители рассказали, что град побил окна в некоторых домах и автомобилях.

Напомним, погода удивит украинцев неожиданным поворотом, о жаре можно забыть: «вернуться дожди и...».

Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".

Также Politeka писала, что Луганщина в огне, подняты Нацгвардия и ВСУ, количество жертв растет: "Жители отказываются от эвакуации".