В Одессе из-за сложных погодных условий валятся деревья и страдают люди
Как передает Politeka, об этом сообщает "Думская", ссылаясь на данные муниципального департамента городского хозяйства.
Так, сильный ветер в Одессе повалил деревья. По состоянию на данный момент коммунальщики уже распилили и вывезли 42 из них.
Также сотрудники коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" ликвидировали 22 обрыва контактной сети, и, по данным местных СМИ, в настоящее время городской электротранспорт возобновил работу в штатном режиме.
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Из-за падения деревьев есть пострадавшие и среди людей. В частности, пострадало двое одесситов, которые были госпитализированы в городскую клиническую больницу №11.
Известно также, что сейчас в реанимации лежит 44-летний мужчина. Его состояние оценивается как тяжелое: он получил политравму, переломы ребер и голени. Еще один пострадавший одессит находится в отделении хирургии. Это 62-летний мужчина, который получил перелом ребер.
Ранее также сообщалось, что Одесскую область накрыло осадками в виде града, который поразил своими габаритами - он достигал размера сливы. В частности, на юге Одесской области вчера, 7 июля, прошел ливень с грозами, сопровождавшаяся градом и шквалистым ветром.
Больше всего непогода затронула Измаил и Любашевку. Местные жители рассказали, что град побил окна в некоторых домах и автомобилях.
Напомним, погода удивит украинцев неожиданным поворотом, о жаре можно забыть: «вернуться дожди и...».
Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".
Также Politeka писала, что Луганщина в огне, подняты Нацгвардия и ВСУ, количество жертв растет: "Жители отказываются от эвакуации".