Всю неделю в Одессе будут хозяйничать атмосферные фронты и антициклоны, которые принесут похолодание, дожди и шторм

Об этом сообщают метеорологи из Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Они объяснили, что противостояние тёплых воздушных масс с востока и более прохладных со стороны запада приведет к резкой смене погоды. Из-за этого в городе поднялся штормовой ветер.

Противостояние воздушных масс закончатся отступлением жары. Осадки прогнозируются в начале и в конце недели. Все остальное время пройдет без дождей, но с переменной облачностью.

В понедельник, 13 июля, небо над Одессой затянулось тучами на весь день.

Ночной дождь c грозой к утру сменился дождем, однако пик стихии придется на вечер.

Шквальные порывы северного ветра достигнут 17-20 метров в секунду. Волны поднимутся до 1 метра в высоту. Весь день прогнозируется облачная погода. Дожди закончатся после обеда. Температура воздуха резко упадет и составит +19 +23 градусов.

Во вторник, 14 июля, в Одессе будет ясно, однако ветер останется штормовым. Порывы достигнут 13-15 метров в секунду. Высота волн опустится с 1 до 0,3 метров. Температура воздуха немного поднимется.

Ночью столбики термометра покажут +14 +19, днем +19 +25.

В среду, 15 июля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный, переменных направлений. Температурные показатели сохранятся и составят +14 +19 ночью, днем +19 +25.

В четверг, 16 июля, небо покроется тучами, однако осадков в этот день синоптики не обещают. Ветер западный, 5 - 10 метров. Температура воздуха ночью +16 +17, днем +18 +26.

Последний рабочий день, пятница, 17 июля, выдастся без осадков, с переменной облачностью.

Ветер южный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью +18 +20, днем +25 +27.

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