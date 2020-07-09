Беспощадная стихия снова потрепала Одесский регион – ливень с грозами и градом сменили жару, а в некоторых районах жители увидели песчаную бурю

Происшествие засняли на видео отдыхающие в курортном поселке Рассейка, что на юге Одесской области. Кадрами стихии они поделились в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По их рассказам, поначалу в небе стояли дождевые тучи, но ветра не было. Но через некоторое время образовались маленькие песчаные смерчи, которые буквально сбивали с ног людей.

"Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками. С криками бежали нудисты. Пока еще радостно летели собаки, думая, что вот им предложили какую-то новую игру. Убежать мы не успели. Пришлось упасть под каким-то холмом и накрыться пледом. Выплевывая песок, мы пытались заставить собак не высовывать носы. Снимать стихию я начала уже во время затишья, когда песчаная "туча" прошла через нас", - поделилась впечатлениями одна из очевидиц.

Нужно добавить, что из-за непогоды в поселке пропало электричество и перестал работать водяной насос.

До этого мы сообщали, что град с размером с грецкий орех побил теплицы, окна в домах и автомобилях, а также пострадал урожай в Измаиле и Любашовке.

Также ранее стало известно, что обильные осадки уже обрушились на некоторые районы Одесской области, портя жизнь местным жителям. В частности, в ночь на 7 июля сильные дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области. Спасатели прибыли в этот населенный пункт и откачали воду с территории четырех частных домовладений. По состоянию на шесть утра спасателями было откачано 220 куб. м. дождевой воды.

Gepostet von Kateryna Pieshko am Dienstag, 7. Juli 2020

Gepostet von Kateryna Pieshko am Dienstag, 7. Juli 2020

Напомним, погода удивит украинцев неожиданным поворотом, о жаре можно забыть: «вернуться дожди и...».

Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".

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