Беспощадная стихия снова потрепала Одесский регион – ливень с грозами и градом сменили жару, а в некоторых районах жители увидели песчаную бурю
Происшествие засняли на видео отдыхающие в курортном поселке Рассейка, что на юге Одесской области. Кадрами стихии они поделились в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По их рассказам, поначалу в небе стояли дождевые тучи, но ветра не было. Но через некоторое время образовались маленькие песчаные смерчи, которые буквально сбивали с ног людей.
"Ветер сбивал с ног. Песок впивался в тело иголками. С криками бежали нудисты. Пока еще радостно летели собаки, думая, что вот им предложили какую-то новую игру. Убежать мы не успели. Пришлось упасть под каким-то холмом и накрыться пледом. Выплевывая песок, мы пытались заставить собак не высовывать носы. Снимать стихию я начала уже во время затишья, когда песчаная "туча" прошла через нас", - поделилась впечатлениями одна из очевидиц.
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Нужно добавить, что из-за непогоды в поселке пропало электричество и перестал работать водяной насос.
До этого мы сообщали, что град с размером с грецкий орех побил теплицы, окна в домах и автомобилях, а также пострадал урожай в Измаиле и Любашовке.
Также ранее стало известно, что обильные осадки уже обрушились на некоторые районы Одесской области, портя жизнь местным жителям. В частности, в ночь на 7 июля сильные дожди затопили частные усадьбы в селе Цебриково Великомихайловского района Одесской области. Спасатели прибыли в этот населенный пункт и откачали воду с территории четырех частных домовладений. По состоянию на шесть утра спасателями было откачано 220 куб. м. дождевой воды.
Напомним, погода удивит украинцев неожиданным поворотом, о жаре можно забыть: «вернуться дожди и...».
Как сообщала Politeka, стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: грозы, ливни и даже смерч".
Также Politeka писала, что стихия разгулялась по Одесчине, град размером со сливу: кадры происходящего