Во вторник, 14 июля, в Одессе разгуляется штормовой ветер
Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер поднимется из-за противостояние тёплых воздушных масс с востока и более прохладных со стороны запада, передает Politeka.net.
Согласно их данным, весь день в городе будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, однако порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду.
Температура ночью составит 15-17 °С, днем воздух прогреется до 24-26 °С.
Температура морской воды 21-22 °С.
По Одесской области будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 12-17 ° С, днем 21-26 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Так, в разгар курортного сезона пляжники стали замечать множество шприцов с иголками, которые плавают как в море, так и валяются на песке.
"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.
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