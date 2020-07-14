Во вторник, 14 июля, в Одессе разгуляется штормовой ветер

Как сообщили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер поднимется из-за противостояние тёплых воздушных масс с востока и более прохладных со стороны запада, передает Politeka.net.

Согласно их данным, весь день в городе будет наблюдаться переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, однако порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду.

Температура ночью составит 15-17 °С, днем воздух прогреется до ​​24-26 °С.

Температура морской воды 21-22 °С.

По Одесской области будет ожидаться переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-17 ° С, днем ​​21-26 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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"Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне», - говорится в публикации.

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