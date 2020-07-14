На улицах Одессы замечен автомобиль необычной расцветки

Фотоснимки эксклюзивного авто марки Mercedes S-Class обнародовали в Instagram-странице «odessa_cars_power», передает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, что авто имеет бело-черную расцветку, которая больше всего напоминает мрамор. Можно предположить, что автомобиль попросту обтянули в специальную пленку, а не перекрашивали ради этого.

Также в глаза бросается то, что на автомобиле стоят номера киевской области с редкими цифрами 0001.

Пользователи в соцсетях активно комментируют редкое авто, при этом мнения их разделились, так как необычная расцветка понравилась далеко не всем.

«У меня плитка в ванной такой расцветки», «Пока не догоняю эту моду», «На стиле», «Кайфовый😍 встречал его на трасе🚀», - комментируют в сети.

Ранее мы сообщали, в сети показали фото Ланоса с крутыми номерами, которые дороже самого авто.

Необычный автомобиль замечен в Одессе.

У автомобиля ZAZ Lanos редкие номера “0001“. Хотя официально они стоят 30 тысяч гривен, на “сером“ рынке их продают значительно дороже. Причем дешевые машины с крутыми номерами “светятся“ не редко. Считается, что таким образом номера рекламируются. Или же речь о так называемых “перевесах“ - когда редкие красивые номера специально закрепляют за недорогими машинами, чтобы их никто не забрал.

Напомним, циничный маршрутчик оскорбил многодетную мать с малышами, Одесса в ярости: «дважды за день»

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Также Politeka сообщала, что масштабное ДТП сотрясло Одессу, авто разбросало по трассе, много скорых.