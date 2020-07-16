У чиновника – один из самых дорогих автопарков на Одесчине

Председатель одесского облсовета Сергей Паращенко владеет одним из самых дорогих автопарков в регионе

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Вessarabiainform.

Издание утверждает, что в декларации чиновника сведений об этих машинах нет, хотя супругу чиновника-бизнесмена частенько видят за рулем различных элитных автомобилей.

Журналисты утверждают, что Rolls Royce, Bentley, Porsche и другие автомобили записаны на фермерские фирмы Паращенко. Уточняется, что противозаконного в этом ничего нет, однако общая стоимость автомобилей все равно удивляет.

Больше всего транспорта записано на "Агрофирму "Бургуджи", которой владеет Паращенко. У фирмы – 62 единицы автотранспорта. Кроме "МАЗов" и "КаМАЗов", здесь можно найти Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, два Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Range Rover, а также Lexus GX 460, Lexus RX 200T, Lexus LX 570.

Помимо этого, у фирмы есть машины и "попроще" – Toyota Land Cruiser, Mitsubishi L200 и Pajero, Volkswagen Transporter. Лишь на этой фирме у Сергея Паращенко автомобилей почти на 3 миллиона долларов.

На "Агрофирму Ташлык", которая также принадлежит чиновнику, записаны несколько элитных автомобилей, среди которых Rolls-Royce Ghost и два Porsche Cayenne.

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