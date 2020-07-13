В понедельник, 13 июля, под стенами ОГА в Одессе митинговали жители области

Как сообщается местное издание « Думская » в акция протеста приняи участие жители Доброслава и ряда других населенных пунктов района.

Люди выступают против присоединения части Лиманского района к Березовскому.

Они считают, что присоединение их населенных пунктов к Березовскому району «противоречит всем нормам административно-территориальной реформы, абсолютно нелогично с географической, экономической и логистической точек зрения».

Ранее сообщалось, в Черноморске снова митинговали работники порта.

В четверг, 9 июля, сотрудники фирмы "Европиан Агро Инвестмент Юкрейн" требовали вернуть многомесячные долги, поэтому они заблокировали все проезды в порт.

Люди не получают зарплату уже почти 10 месяцев, а сумма долга достигла 15 миллионов.

На место акции протеста съехались правоохранители, которые пытались разблокировать проезд, угрожая митингующим административным наказанием.

В какой-то момент одному из протестующих стало плохо на жаре, он потерял сознание и его увезла бригада скорой помощи.

Также мы сообщали о митинге возле одесского аэропорта.

На днях недовольные люди перекрыли дорогу, ходили по зебре и блокировали движение автомобилей. Таким образом они протестовали против расширения предприятия, которое хочет построить новый комплекс на месте их гаражей.

Напомним, что стихия несется в Одесский регион, срочное предупреждение: "грозы, ливни и даже смерч"

Как сообщала Politeka, мощный ливень обрушился на Одессу, улицы ушли под воду: видео стихии.

Также Politeka писала, что смерч пронесся по области, видео: синоптики предупредили Одессу о приближении стихии.