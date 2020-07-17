В городе Арцизе Одесской области попрощались с погибшим 32-летним военнослужащим Евгением Чумаченко

Жизнь бойца оборвалась 13 июля в результате обстрела боевиков по позициям украинских войск вблизи села Славное Донецкой области, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.

Евгений Чумаченко, 1988 года рождения был родом из Измаила, а потом переехал в Арциз, где проживал с семьей. У погибшего героя осталась жена и двое детей.

Похороны состоялись в четверг, 16 июля. Провести в последний путь украинского защитника пришли друзья, коллеги, побратимы, родные, жители города, представители местной власти, военнослужащие.

Земляки и коллеги отзываются о Евгении Чумаченко, как о светлом человеке, надежном товарище, настоящем воине, который не боялся трудностей и всегда был готов прийти на помощи и поддержку.

Ранее мы сообщали, в зоне ООС на Донбассе в ловушку боевиков попали военные из одесской бригады.

Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области.

13 июля российско-оккупационные войска совершили подлое убийство военного медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего военнослужащего.

Речь идет о 137-м батальоне морской пехоты, который дислоцируется под Одессой, в Дачном, и входит в состав 35-й отдельной бригады МП ВМСУ.

«Командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне. Пытаясь его спасти, погиб военный медик. Тело первого находится у противника, второго — на месте гибели. Еще двое военнослужащих получили ранения», - уточнили в командовании соединения.

Случившееся в штабе ВСУ назвали "очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".

Напомним, трагедия случилась с бойцами из одесской бригады.

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