В городе Арцизе Одесской области попрощались с погибшим 32-летним военнослужащим Евгением Чумаченко
Жизнь бойца оборвалась 13 июля в результате обстрела боевиков по позициям украинских войск вблизи села Славное Донецкой области, передает Politeka.net, со ссылкой на местные СМИ.
Евгений Чумаченко, 1988 года рождения был родом из Измаила, а потом переехал в Арциз, где проживал с семьей. У погибшего героя осталась жена и двое детей.
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Похороны состоялись в четверг, 16 июля. Провести в последний путь украинского защитника пришли друзья, коллеги, побратимы, родные, жители города, представители местной власти, военнослужащие.
Земляки и коллеги отзываются о Евгении Чумаченко, как о светлом человеке, надежном товарище, настоящем воине, который не боялся трудностей и всегда был готов прийти на помощи и поддержку.
Ранее мы сообщали, в зоне ООС на Донбассе в ловушку боевиков попали военные из одесской бригады.
Инцидент произошел в районе Зайцево Донецкой области.
13 июля российско-оккупационные войска совершили подлое убийство военного медика, который согласно договоренности пытался эвакуировать тело погибшего военнослужащего.
Речь идет о 137-м батальоне морской пехоты, который дислоцируется под Одессой, в Дачном, и входит в состав 35-й отдельной бригады МП ВМСУ.
«Командир разведвзвода подорвался на мине в серой зоне. Пытаясь его спасти, погиб военный медик. Тело первого находится у противника, второго — на месте гибели. Еще двое военнослужащих получили ранения», - уточнили в командовании соединения.
Случившееся в штабе ВСУ назвали "очередным свидетельством того, что российско-оккупационные войска не собираются соблюдать никаких международно-правовых норм".
Напомним, трагедия случилась с бойцами из одесской бригады.
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