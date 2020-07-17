В Измаиле Одесской области водитель Mitsubishi Galаnt побил алкогольный "рекорд"

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на издание Думская.

Сообщается, что мужчина на иномарке врезался в металлический столб. Когда патрульные приехали на место происшествия, то предложили водителю пройти тест на алкоголь.

Алкотестер выявил у мужчины 3,26 промилле алкоголя. Это, отметили в полиции, является самым высоким показателем опьянения с начала 2020 года.

ЧП случилось вечером, 16 июля на улице Лядова. Кроме того, у водителя не оказалось документов.

На мужчину составлены админпротоколы по ст. 124, 130 и 126 КУоАП (совершение ДТП, управление в состоянии опьянения, управление без соответствующих документов).

Ранее Politeka сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду срочно проголосовать за законопроект об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом Зеленский сказал во время традиционного селекторного совещания, передает пресс-служба главы государства.

Призыв Зеленского относительно безотлагательного принятия законопроекта связан с недавним ДТП под Киевом, в результате которого погибли четыре человека, двое из которых - дети.

После громкой аварии в Киеве Верховная Рада приняла законопроект, ужесточающий ответственность для водителей за совершение смертельного ДТП в пьяном виде.

Голосование за соответствующий законопроект прошло в парламенте 13 июля. За его принятие проголосовали 282 нардепа, против – 13, воздержались – 33, не голосовали – 37.

Закон предусматривает увеличение штрафов за целый ряд нарушений ПДД, а также усиление уголовной ответственности за нарушения ПДД, которые привели к телесным повреждениям средней тяжести, и те же действия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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