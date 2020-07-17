В Одессе произошло нападение на полицейских, есть пострадавшие

Как передает Politeka.net, инцидент произошел на Маразлиевской улице, сообщают в местной полиции.

Водитель Daewoo Lanos совершил наезд на дорожный знак и когда к нему подошли патрульные, чтобы составить протокол, взбесился и набросился на них с кулаками. Хулиган нанес несколько ударов копам по голове, а потом попытался скрыться.

Его задержали и доставили в отдел полиции.

У патрульных полицейских диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и ушиб головного мозга. Им оказана медицинская помощь.

«В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД). Кроме того, открыто уголовное производство по части 2 ст. 345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа)», - пояснили в полиции.

До этого мы писали, что в пригороде Одессы нетрезвый мужчина открыл стрельбу в подъезде.

Происшествие случилось в одной из многоэтажек в селе Лиманка, что под Одессой.

В полицию поступил сигнал от охранников, о том, что в подъезд дома зашел пьяный мужчина и начал хулиганить, а когда они пытались его успокоить, совершил несколько выстрелов.

К счастью, никто не пострадал.

Позже копы задержали стрелка в супермаркете неподалеку от места происшествия. Им оказался 44-летний одессит, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения и объяснить свой поступок не смог. Полицейские изъяли у него пневматический револьвер EKOL Viper 4,5 и отправили на баллистическую экспертизу, а самого дебошира и поместили в СИЗО.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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