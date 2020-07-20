Всю неделю будет сухо, кроме одного дня

Всю неделю Одесса будет находится под влиянием антициклонов, а это значит, что погода будет солнечной и жаркой

С новым прогнозом погоды одесситов и гостей города ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.

В понедельник, 20 июля, в Одессе будет наблюдаться небольшая облачность на небе, однако под вечер синоптики обещаю небольшие осадки в виде дождя.

Ветер очень слабый, восточный, 2-4 метров в секунду.

Температура воздуха днем 25-30 градусов, ночью 22-24 градуса.

Во вторник, 21 июля, в городе будет солнечно и без осадков. В первой половине дня слабый ветер будет дуть с севера, а после обеда он усилится и начнет дуть в обратном направлении.

Температура воздуха ночью на столбиках термометра покажет +19 +23 градусов, днем воздух прогреется до +30.

В среду, 22 июля, одесские метеорологи прогнозирую самый жаркий день. По их словам, в этот день будет отмечаться пик потепления. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью +23 +23, днем взлетит до +31 градуса.

Четверг, 23 июля, в Одессе резко похолодает. Облаков на небе окажется много, а ветер будет очень слабым, переменных направлений.

Температура воздуха ночью +19 +21, днем не превысит +27 градусов.

В пятница, 24 июля, температура воздуха начнет расти. Ночью +20+22, днем +24 + 28. Небом будет ясным и солнечным, осадков в этот день не предвидится.

Напомним, легендарный курорт в Одесской области накрыла непогода, страшные кадры

Ранее Politeka сообщала, антициклон изменит погоду в Украине, но повезет не всем: какие области накроют дожди с градом