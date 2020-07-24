На юге Одесской области в полях кружил пылевой вихрь

Его заметили несколько дней назад в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык. Кадры необычного природного явления разместила общественная организация «Зеленый лист» на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В подписи к видео отмечается, что мини смерчи шли один за другим, поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву.

«В условиях климатических изменений и интенсификации атмосферных явлений на фоне усиления антропогенного пресса в виде увеличения площади распашки и вырубки полезащитных лесополос, теперь, пылевые вихри попутчики украинской Бессарабии на долгое долгое время», - отмечают активисты.

До этого мы сообщали, что в небе на Одессой взошло сразу два солнца.

Столько редкое природное явление увидели жители Теплодара.

Это явление называется "паргелий". Слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

Пылевой вихрь в Одесской области Знакомьтесь кто не видел - это ставший обычным для Одесской области, пылевой вихрь. Заснял его Владислав Балинский (Balinskyy Vladislav) несколько дней назад в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык, где мини смерчи шли один за другим поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву. В условиях климатических изменений и интенсификации атмосферных явлений на фоне усиления антропогенного пресса в виде увеличения площади распашки и вырубки полезащитных лесополос, теперь, пылевые вихри попутчики украинской Бессарабии на долгое долгое время. Представляете, какие средства необходимо затратить на восстановление в условиях дефицита воды лесополос и улучшение гидрологического режима почвы? А сколько для этого необходимо времени? Gepostet von Зелений лист, ГО am Donnerstag, 23. Juli 2020

Напомним, украинцев предупредили об опасных погодным аномалиях уже этим летом, «готовьтесь к…».

Как сообщала Politeka, дикий пляж на Одесчине вошел в топ лучших в Украине: где находится и как выглядит, фото

Также Politeka писала, что в Украине зафиксировали аномальную температуру: такого не было с прошлого века.