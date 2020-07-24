На юге Одесской области в полях кружил пылевой вихрь
Его заметили несколько дней назад в Татарбунарском районе на побережья гниющего лимана Сасык. Кадры необычного природного явления разместила общественная организация «Зеленый лист» на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В подписи к видео отмечается, что мини смерчи шли один за другим, поднимая в воздух с распаханного поля тонны пыли и иссушая почву.
«В условиях климатических изменений и интенсификации атмосферных явлений на фоне усиления антропогенного пресса в виде увеличения площади распашки и вырубки полезащитных лесополос, теперь, пылевые вихри попутчики украинской Бессарабии на долгое долгое время», - отмечают активисты.
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Это явление называется "паргелий". Слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).
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