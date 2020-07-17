В сети показали, как выглядит нудистский пляж в городе Южный, который вошел в топ лучших пляжей Украины

Не секрет, что дикие пляжи, где отдыхающие могут плавать и загорать в «чем мать родила», довольно популярны в прибрежных городах и курортах.

Так вот на территории Одесской области таких пляжей расположено больше всего.

По данным СМИ, нудистский пляж в Южном оказался в списке лучших пляжей Украины. От городского центрального пляжа он находится в 15 минутах ходьбы в сторону курортного поселка Коблево. Это место примечательно тем, что пляж скрывают от постороннего взора, выложенные полукругом камни. Их специально построили местные жители во избежание нежелательных встреч со своими знакомыми.

Еще дикие пляжи есть в районе Каролино-Бугаз, на Чкаловском пляже – практически в центре города неподалеку от санатория имени Чкалова.

Дикий пляж также распложен возле санатория “Куяльник” на берегу Куяльницкого лимана. Там местные нудисты посадили цветы и обозначили дорожки к пляжу мелкими камнями.

Ранее мы сообщали, одесситы не имеют возможности попасть на пляж, так как элитные комплексы заблокировали проход.

Речь идет о жилищных комплексах "Золотая эра" и "Приморские сады", которые перекрыли проход и теперь администрация заявила, что дорога к морю — частная территория.

По словам одесситов, возле ЖК "Приморские сады" появилась решетка, которая полностью исключает возможность пройти по дороге в сторону моря.

Похожая ситуация наблюдается ЖК “Золотая эра”. Там установили шлагбаум. Эта дорога соединяет улицу Марсельскую и Крыжановку.

Местные пожаловались, что за попытку пройти к морю через территорию комплекса они слышат угрозы от охраны.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka, украинцам советуют избегать одесских пляжей: в чем причина.

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео