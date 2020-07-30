Жители Одесской области стали свидетелями аномального явления

Дело всё в том, что в Арцизе наблюдается повторное цветение яблонь, при этом на соседних ветках находятся уже почти созревшие плоды.

Фотографиями странной аномалии они делятся в соцсетях, передает Politeka.net.

Другие пользователи также подтвердили аномалию рассказав, что цветет не только яблоня, но и груша и другие плодовые культуры.

"Чудо в конце июля", "Природа проснулась, уже скоро листья скидывать", "Вот это новость", - пишут они.

В тоже время специалисты предполагают, что необычное явление можно объяснить своего рода «гормональным сбоем» в организме деревьев, вызванного засухой, большой влажностью или внезапной сменой погоды. Растение часто воспринимает летнюю жару и засуху как период покоя, а когда температура немного падает, или идут дожди, у них наступает период цветения.

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Это явление называется "паргелий". Слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

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