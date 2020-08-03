Отступившая жара начнет возвращать былые позиции на этой неделе в Одессе

О том, какая погода ждет одесситов и гостей города, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Всю неделю, по их прогнозам, над Одессой будет светить солнце. Погода будет сухой и маловетреной. В это время возможен температурный рекорд. Столбик термометра поднимется до +36 градусов. Также синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности.

В понедельник, 3 августа, жители уже начнут ощущать значительное потепление, так как Одесса будет в эпицентре антициклона. Ожидается стабильная, ясная погода. Температура воздуха немного поднимется. Прогнозируется умеренный, восточный ветер.

Температура воздуха по городу днем +23 +25, по области +23 +28.

Во вторник, 4 августа, по прогнозам метеорологов, небо в Одессе по-прежнему будет безоблачным. Осадков не ожидается. Температура воздуха начнет расти. Прогнозируется умеренный, восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15 +18, днем воздух прогреется до +25 +30.

Середина недели продолжит тенденцию к существенному потеплению. В среду, 5 августа, синоптики обещают солнечную погоду, без осадков и умеренным ветром.

Температура воздуха ночью +16 +19, днем столбики термометров поднимутся до +27 +30.

В четверг, 6 августа, Одесса весь день будет купаться в солнечных лучах. Без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Умеренный восточный ветер только вечером поменяет свое направление и начнет дуть с юга. Температура ночью составит +18 +20, днем +27 +31.

В пятницу, 7 августа, потепление станет еще более интенсивным. Небо все также остается ясным. Без осадков. Ветер немного усилится и начнет дуть с северо-востока, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью покажет +18 +19, днем воздух прогреется +33 градусов.

В субботу, 8 августа, выдастся самый жаркий день, не только всего лета, но и возможно побьет температурный рекорд в +35,5 градуса установленный в этот день в 1963 году. Ожидается что столбик термометра поднимется выше 36 градусов. Небо будет малооблачным, а ветер северо-восточным.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области.

Как сообщала Politeka, лето окончательно испортится, грозовые дожди накроют украинцев с новой силой.

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