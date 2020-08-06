После всего, что произошло Одесса продолжает быть русифицированной

Гостья из столицы , посетившая Одессу, возмутилась, что большинство населения в городе общается на русском языке

Своими мыслями молодая украинка Кристина Лесняк поделилась на видео, которое разместила в соцсетях, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Молодую девушку в украинской Одессе возмутило то, что из-за обилия русскоговорящих людей, она себя ощущала, как в Москве.

«Недавно была в Одессе — чудесный город, чудесная архитектура… Но есть один нюанс, и он заключается в том, что я себя там ощущала как в Москве какой-то. Вот честно. Когда ты заходишь, повсюду звучит русский язык», — пожаловалась Кристина.

Она удивляется, как после Революции Достоинства, после войны со множеством жертв одесситы продолжаются оставаться русифицированными.

«Неправильно оставаться в этом "совке". Просто-напросто, на каком вы уровне росли, на таком вы и закончили. И это печально на самом деле, потому что красивый город, и я уверена, что там есть хорошие люди. Но это большинство — это кошмар», — отметила туристка.

До этого мы сообщали, что в одном из парков в Одессе мужчина с сепаратистскими взглядами накинулся и избил девушку за то, что она сделала ему замечание.

Одесситка рассказала, что пришла в парк вместе со своей дочерью и пока ребенок играл, присела на скамейку, где стала свидетелем разговора между мужчиной и женщиной.

«Мужчина очень яро пропагандировал сепаратизм и восхвалял «русский мир”, неоднократно называл себя сепаром, а воинов «наемниками», которые воюют за 8000 грн и по 2 га земли. Моя психика не выдержала и я сделала им замечание: «Благодаря тем ребятам, которые воюют и гибнут, вы можете сидеть в парке под мирным небом”», — рассказала одесситка и добавила, что после этих слов мужчина набросился на нее с кулаками.

Туристы возмущаются. Одесса делай выводы! Gepostet von Саша Юрченко am Mittwoch, 5. August 2020

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