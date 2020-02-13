Пользователи в соцсетях активно обсуждают тему языкового конфликта в Одессе

Дискусию на страницах соцсетей инициировал одесский блогер Денис Кравчук. Он записал небольшое видео, в котором поразмыслил на тему языка в Одессе, пишет Politeka.net

Блогер призвал не делить людей по языковому принципу, но уважать всех, вне зависимости от используемого языка и взглядов на историю.

Видео размещено в Facebook-сообществе "Настоящий одессит!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Дикарями мы стали благодаря именно вам (активистам-патриотам). Кому мы там нахрен нужны в этой Европе, если мы тут бегаем с флагами и говорим, на каком языке нам общаться, работать, жить и так далее, когда в других европейских странах 2-3 языка государственных – это, в принципе, нормально", – убежден Денис.

Блогер называет "бандерасами" тех, кто, по его словам, приехал в Одессу из других городов и "за копейки пошли сносить памятники" и мемориальные таблички.

"По поводу Жукова, что вы мне вечно пишете - все, ты совок и так далее...Боже, да ему же никто не ходил, не поклонялся. Ну, висит себе как история, и все, как какая-то память, и память не важно плохая, или хорошая. Я могу найти статью, где хорошее про его дела, вы мне находите, скидываете, где плохое. Окей. Зачем делиться? Да пусть себе висит. Кому стало легче от того, что вы его снесли?" – задается вопросом он.

Пользователи сети мгновенно включились в обсуждения. Вот, что они пишут:

«Какая разница кто откуда приехал и сколько лет проживает в Одессе или в Киеве. Все равны»,

«У меня тоже есть родственники в Одесской области. И до 98 года я ездил в гости. Сейчас мне туда путь закрыт. И не только по политической причине. Двоюродный брат назвал ватником и прекратил всякое общение.»,

«Перестаньте делить одесситов»,

«Есть много понаехавших сирийцев армян грузин донетчан киевлян и ТП сделавших очень много для Одессы»,

«Вы правы Денис, особенно это смешно в Одессе. Я сейчас живу в Германии и я общаюсь на русском языке. Тут все говорят между собой на своем языке, а государственный немецкий. Это и есть уважение к людям...»,

«"Денис, я не одесситка...хоть и украинка...поддерживаю Вашу точку зрения и о языке и о бережном отношении к истории и вашу боль об Украине...единой и неделимой...во всех смыслах этого слова! Мое Вам уважение».

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