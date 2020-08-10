Жителя Одесской области госпитализировали с симптомами сибирской язвы

Это произошло в селе Фараоновка Саратского района. Мужчина занимался сезонной разделкой мяса крупного и мелкого рогатого скота и, скорее всего, заболевание носит профессиональный характер. Об этом местным СМИ рассказал замдиректора лабораторного центра МОЗ в Одесской области Сергей Дементьев.

На данный момент на месте проводятся противоэпидемические мероприятия.

Сейчас мужчина находится в инфекционном отделении Саратской больницы, где получает соответствующее лечение. У него отобран биологический материал и отправлен на диагностику,

Кроме того, стало известно, что семью заболевшего также проверили на сибирскую язву. Их результат отрицательный.

Этим вопросом также занимается Госпродпотребслужба.

По словам Деменьева, источником инфекции являются крупный и мелкий рогатый скот. Проверка идет по Саратскому и Тарутинскому району, потому что заготовка и закупка сырья, в том числе и живых коров, осуществлялась в Тарутинском районе.

Ранее мы сообщали, в Одесскую область завезли польскую курятину с опасной инфекцией - сальмонеллой.

Об том предупредила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы области в Фейсбук.

Так, в партии курятины была обнаружена сальмонелла.

Речь идет о мясе механического обваливания из Польши (производство: Polskamp S.A., PL 14170610 WE, Duchnów; хранение: Pago Sp. z o. o., PL 14321108 WE, Błonie).

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