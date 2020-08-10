В Южном активисты обеспокоены тем, что сценарий Бейрута может повторится у них в порту, где хранится 9,6 тысяч тонн аммиачной селитры

Поэтому они собрались у стен администрации МТП «Южный» с требование убрать взрывоопасный груз, сообщают местные СМИ.

Митингующие возмущены, что более двух лет десять тысяч тонн селитры хранятся в биг-бегах под открытым небом, нарушая правила безопасности.

«Мы боимся, что в случае взрыва может снести половину района и жертв будет значительно больше, чем в Бейруте», - говорят они.

Около 30 участников акции держали в руках плакаты с надписью: «Уберите селитру из Южного», однако люди не были услышаны, так как никто из Администрации к ним не вышел.

Ранее мы писали, что всплыла правда, что порту Южный хранится 9600 тонн аммиачной селитры

В Администрации морских портов Украины подтвердили информацию, но уточнили, что она не может взорваться и сценарий Бейрута здесь не повторится.

«Аммиачная селитра расфасована в биг-беги. В таком случае она не является взрывоопасной, что гарантирует соблюдение всех технологических условий. Опасность представляет лишь перевалка селитры навалом. Но такой способ перевалки в Южном никогда не использовался», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Бейруте взорвался склад с 2700 тонн аммиачной селитры.

Напомним, в порту забили тревогу из-за взрывоопасного груза, приняты меры: "Больше чем в Бейруте"

Как сообщала Politeka, украинка рассказала о пережитом во время взрыва в Бейруте.

Также Politeka писала, что мощный взрыв в столице разнес дома и машины, очень много жертв.