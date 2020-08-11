За последние сутки в Одесской области зафиксировано 134 новых случаев заболевания китайским вирусом

Свежую информацию по заболеваемости в Одесском регионе обнародовали в Министерстве здравоохранения Украины, передает Politeka.net

Всего по состоянию на вторник, 11 августа, на Одесчине зарегистрировано 4364 инфицированных. Еще два пациента скончались, в следствии чего количество смертей увеличилось до 73. Вчера вылечился 39 пациентов, а 135 жителей региона попали под наблюдение врачей с подозрением на COVID-19.

Также стало известно, что на борту судна SOPHIA R, которое стоит на карантине в порту Южный, от китайской болячки скончался капитан.

Об этом сообщает Seafarers Journal. О вспышке на судне стало известно еще 12 июля. Все члены экипажа сдали ПЦР-тесты и они оказались положительными. Моряков госпитализировали в больницу Одессы, где они проходили лечение.

Известно, что погибший капитан был жителем Санкт-Петербурга.

Информация о состоянии других моряков уточняется.

До этого мы писали, что в Одесской инфекционной больнице продолжается наплыв больных.

За сутки в городе заболели двое детей — десятилетняя девочка и пятнадцатилетний мальчик. Девочку отвезли в больницу.

Напомним, новую инфекцию подозревают на Одесчине, приняты срочные меры: хуже китайского вируса

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин готовятся усилить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "с 10 августа...".