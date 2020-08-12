В Одесском регионе фиксируют новые очаги заражения китайским вирусом
Так, стало известно, что в одесской филармонии шестеро сотрудников получили положительные результаты теста на COVID-19. Такую информацию обнародовали в пресс-службе Одесской ОГА, передает Politeka.net
По предварительным данным, среди инфицированных — директор филармонии Галина Зицер. Кроме того, диагноз подтвердился у дирижера и пяти музыкантов оркестра.
На данный момент филармония закрыта, там проводят санитарную обработку. Все сотрудники заведения находятся на карантине.
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В пресс-службе уточнили, что Национальный оркестр и дирижер Хобарт Эрл в отпуске, поэтому сейчас музыканты в учреждении не бывают.
Еще одна вспышка китайской болячки зафиксирована в доме ребенка в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой.
Там положительные результаты ПЦР-тестов получили пятеро детей.
Как сообщила пресс служба Белгород-Днестровского совета, все инфицированные дети чувствуют себя удовлетворительно, они находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.
По состоянию на утро 12 августа, в Одесском регионе выявлено 94 новых случая заболеваемости. Всего с начала пандемии заболело 4458 человек, из них 73 умерли и 1463 выздоровели, болеют на данный момент 2922.
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Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.
Также Politeka писала, что карантин готовятся усилить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "с 10 августа...".