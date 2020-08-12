В Одесском регионе фиксируют новые очаги заражения китайским вирусом

Так, стало известно, что в одесской филармонии шестеро сотрудников получили положительные результаты теста на COVID-19. Такую информацию обнародовали в пресс-службе Одесской ОГА, передает Politeka.net  

По предварительным данным, среди инфицированных — директор филармонии Галина Зицер. Кроме того, диагноз подтвердился у дирижера и пяти музыкантов оркестра.

На данный момент филармония закрыта, там проводят санитарную обработку. Все сотрудники заведения находятся на карантине. 

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В пресс-службе уточнили, что Национальный оркестр и дирижер Хобарт Эрл в отпуске, поэтому сейчас музыканты в учреждении не бывают.

Еще одна вспышка китайской болячки зафиксирована в доме ребенка в городе Белгород-Днестровском, что под Одессой.

Там положительные результаты ПЦР-тестов  получили  пятеро детей.

больница, коронавирус

Как сообщила пресс служба Белгород-Днестровского совета, все инфицированные дети чувствуют себя удовлетворительно, они находятся под круглосуточным наблюдением медицинского персонала.

По состоянию на утро 12 августа, в Одесском регионе выявлено 94 новых случая заболеваемости. Всего с начала пандемии заболело  4458 человек, из них 73 умерли и 1463  выздоровели, болеют на данный момент 2922.

Напомним, новую инфекцию подозревают на Одесчине, приняты срочные меры: хуже китайского вируса

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

Также Politeka писала, что карантин готовятся усилить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "с 10 августа...".