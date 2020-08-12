В Одессе полиция разоблачила мужчину, который грозился взорвать аэропорт
Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции в Одесской области и обнародовала видео, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте до конца)
Лжеминером оказался 52-летний житель Ананьевского района, который работает охранником. Его разыскали на улице Привозной в течение часа после звонка в полицию. При нем правоохранители обнаружили телефон, с которого и поступил ложный вызов.
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Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом, он хотел «привлечь внимание одесских и областных оперов».
«Да, я позвонил на “102”. Уже звонил несколько раз. Да, я позвонил и сказал, что взорву аэропорт. Я никого не минировал, я сказал на словах», - говорит охранник.
За подобную выходку ему светит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
Напомним, что сегодня 12 августа, в 10:38 на спецлинию полиции поступило анонимное сообщение о минировании одесского аэропорта.
На место происшествия были экстренно направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС. Из здания аэропорта эвакуировали персонал и посетителей.
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