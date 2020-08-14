В Одессе анонимы грозятся взорвать здание суда
Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, анонимное сообщение о минировании аппеляционного хозяйственного суда, который находится на проспекте Шевченко, пришло на спецлинию полиции, в пятницу, 14 августа, в 09:38, передает Politeka.net
На место происшествия направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей.
Ранее сообщалось, что в Одессе полиция разоблачила мужчину, который грозился взорвать аэропорт.
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Лжеминером оказался 52-летний житель Ананьевского района, который работает охранником. Его разыскали на улице Привозной в течение часа после звонка в полицию. При нем правоохранители обнаружили телефон, с которого и поступил ложный вызов.
Мужчина признался в содеянном и объяснил, что таким образом, он хотел «привлечь внимание одесских и областных оперов».
«Да, я позвонил на “102”. Уже звонил несколько раз. Да, я позвонил и сказал, что взорву аэропорт. Я никого не минировал, я сказал на словах», - говорит охранник.
За подобную выходку ему светит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.
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