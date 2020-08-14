В Белгород-Днестровском районе Одесской области состоялись масштабные антитеррористические учения
Фотографии и подробности обнародовала пресс-центр СБУ, передает Politeka.net
Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным условиям и проходили в течение недели под руководством координационной группы Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности.
В тренировках приняли участия естровского отряда, подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной власти и местного самоуправления.
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В ходе учений был выполнен комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам.
По окончании тренировок координационная группа проанализировала каждый этап и отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия подразделений.
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Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, анонимное сообщение о минировании аппеляционного хозяйственного суда, который находится на проспекте Шевченко, пришло на спецлинию полиции, в пятницу, 14 августа, в 09:38.
На место происшествиябыли направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Проводилась эвакуация сотрудников и посетителей.
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