Нужно всегда быть готовым дать отпор врагу

В Белгород-Днестровском районе Одесской области состоялись масштабные антитеррористические учения

Фотографии и подробности обнародовала пресс-центр СБУ, передает Politeka.net

Отмечается, что учения были максимально приближены к реальным условиям и проходили в течение недели под руководством координационной группы Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности.

В тренировках приняли участия естровского отряда, подразделения СБУ, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, представители местных органов государственной власти и местного самоуправления.

В ходе учений был выполнен комплекс мероприятий по поиску и противодействию условным диверсионным группам.

По окончании тренировок координационная группа проанализировала каждый этап и отметила высокий уровень межведомственного взаимодействия подразделений.

Ранее мы сообщали, что в Одессе анонимы грозились взорвать здание суда

Как сообщили в пресс-службе областного ГУНП, анонимное сообщение о минировании аппеляционного хозяйственного суда, который находится на проспекте Шевченко, пришло на спецлинию полиции, в пятницу, 14 августа, в 09:38.

На место происшествиябыли направлены следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, взрывотехники, кинологи и работники службы по чрезвычайным ситуациям. Проводилась эвакуация сотрудников и посетителей.

Напомним, охранник устроил переполох в аэропорту Одессы, угрожая взрывом: появилось видео

Как сообщала Politeka, телефонные террористы с новой силой взялись за Одессу

Также Politeka писала, десятки людей оказались в эпицентре ЧП в Одессе, съехались все службы: что происходит