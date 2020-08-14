Одесситы записали видеообращение к гражданам Беларуси, которые протестуют против нечестных выборов

Видео появилось на странице в Фйсбуке главы ГО "Автомайдан" Виталия Устименко, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Видеообращение общественные деятели Одессы записали на Приморском бульваре на фоне памятника Дюку, одетого в белорусский флаг.

Активисты убеждены, что сейчас у белорусов такое же положение, что пережила Украина в 2014 году.

Одесситы обращались к белорусам на разных языках – украинском, русском, белорусском. Они поддерживают соседскую страну и просят граждан держаться, надеяться, верить и бороться и тогда у них всё получится.

Они заявили, что Одесса поддерживает протесты в Беларуси и проведение там честных выборов.

«Одесса с вами, Украина с вами», - говорят активисты.

Ранее мы писали, что активисты патриотических организации в центре Одессы провели свою акцию протеста против действий силовиков, которые избивают белорусов на улицах и сажают их в тюрьмы по приказу Александра Лукашенко. Жители Одессы в знак поддержки повесили «чучело омоновца» на Приморском бульваре, а также обернули Дюка в белорусский флаг.

В руках одесситы держали плакаты с такими надписями: «Свободу сябрам, вон диктатора», «Молодёжь за демократию», «Нет диктатуре в соседних с Украиной странах» и прочие.

Звернення одеситів до білорусів, які прагнуть свободи. Нехай ніхто вас не відверне з правильного шляху. Одеса з вами, Україна з вами! Жыве Беларусь! Жыве вечна! #BelarusProtests #Белаз #Жодино #BelarusSolidarity #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь Gepostet von Віталій Устименко am Donnerstag, 13. August 2020

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